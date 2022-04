OM - Mercato : Longoria aurait remporté une bataille cruciale pour le recrutement avec les instances

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Il n'y a pas qu'en matière de détection de talents et de bons plans que Pablo Longoria est très fort. Si l'on en croit les informations de Mohamed Toubache-Ter, il est également très doué au niveau du timing. En effet, l'insider a écrit sur Twitter : "Si l’Olympique de Marseille est frappé d’une interdiction de recrutement, elle pourrait tomber pour le mercato d’hiver. Sauf mauvaise surprise, Marseille pourra recruter cet été et ça tombe bien car Longoria avance les pions un à un !".

L'OM a en effet été reconnu coupable par la FIFA d'avoir recruté Pape Gueye alors que celui-ci avait signé un pré-contrat avec Watford en janvier 2020. Le Sénégalais avait ensuite regretté sa décision et avait fait valoir l'illégalité du bail signé au prétexte qu'il avait passé une visite médicale alors qu'il était encore lié au Havre. La FIFA ne l'avait pas entendu de cette oreille et l'a condamné à un an de suspension. L'OM, lui, a été interdit de recrutement pour un an. Mais Longoria a fait appel suffisamment tardivement pour que le dossier soit de nouveau examiné après l'intersaison. Sans compter les chances de convaincre l'instance de revenir sur sa décision, l'éventuelle sanction pourrait donc s'appliquer à janvier et à l'été 2023.

Si l’Olympique de Marseille est frappé d’une interdiction de recrutement, elle pourrait tomber pour le mercato d’hiver.



Sauf mauvaise surprise, Marseille pourra recruter… cet été & ça tombe bien car Longoria avance les pions un à un !! #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 27, 2022

Pour résumer Menacé d'interdiction de recrutement pour un an suite au transfert de Pape Gueye, qui s'était déjà engagé avec Watford, l'OM aurait réussi à faire en sorte que la sanction ne prenne effet qu'après la prochaine période de mercato.

Raphaël Nouet

Rédacteur