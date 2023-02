OM - Mercato : Longoria avait un allié de poids dans le dossier Ounahi

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Présenté ce jeudi, Azzedine Ounahi, buteur hier pour son premier match avec l'OM à Nantes (2-0), n'a pas caché qu'Amine Harit avait joué un rôle important dans son choix, lui qui était également convoité par Naples et des clubs anglais. « Quand Amine Harit est arrivé à Doha, je pensais que c’était pour nous supporter. Mais direct, il m’a dit « convocation dans ma chambre » et tout de suite, il m’a parlé de l’OM : « il faut que tu viennes ! » Il était pressé, il m’a parlé du groupe, de la ville, de l’ambiance. »

« Amine, c'est un frère pour moi »

Et à l'ancien du SCO d'ajouter... « Amine, c’est un frère pour moi. J’ai hâte qu’il revienne. J’ai hâte de jouer avec lui ! Il a eu un vrai rôle sur mon transfert. Avec Amine on représente le Maroc ici. C’est à l’image des matchs que je regarde à Casablanca. L’ambiance, ça parle que de foot… Le Vélodrome toujours plein. Au Maroc, on connaît l’ambiance. Ils adorent ce club. Avec Harit, on est les chouchous du Maroc ». Une ambiance qui ne l'effraie absolument pas, bien, au contraire... « Je suis venu à l'OM notamment parce qu'il y a de l'ambiance et un public magnifique. On joue au foot pour ça. Si on commence à stresser, il faut s'arrêter ! »