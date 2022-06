OM - Mercato : Longoria avance à vitesse grand V sur une ancienne piste du RC Lens

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Comme à son habitude, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, n'en finit plus de multiplier les pistes pour renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli la saison prochaine et notamment au poste d'avant-centre. Dernière piste en date, celle menant à Erik Botheim.

En effet, selon les informations du journaliste de la BBC, Fraser Fletcher, l'OM ferait partie des clubs intéressés par l'attaquant de Krasnodar et pousserait même fort pour sa signature cet été. "Des offres sont désormais sur la table pour Erik Botheim. On me dit que Marseille est actif et pousse fort. Des offres de toute l'Europe aux côtés des Rangers. Un homme très recherché. Le choix lui appartient maintenant. Les clubs attendent la décision de l'attaquant", a-t-il écrit sur son compte Twitter. L'hiver dernier, Erik Botheim était ciblé par le RC Lens mais il avait finalement pris la direction de Krasnodar contre un chèque de 7,5 millions d'euros.

🚨 Latest - Offers are now on the table for Erik Botheim.



I'm told Marseille keen and pushing hard.



Offers from all over Europe alongside Rangers. A much wanted man.



Choice now rests with him. Clubs await news of the strikers decision. 🕐📝 pic.twitter.com/pj6KWFgx6c