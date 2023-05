OM – Mercato : Longoria avance bel et bien sur le remplaçant de Pau Lopez

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Impressionnant la saison dernière, Pau Lopez est un petit peu plus décrié par les supporters de l’OM cette saison. Coupable de quelques erreurs, à l’image de son pénalty concédé samedi face à Lille, le portier Espagnol pourrait bien être mis en concurrence par Pablo Longoria qui reste attentif aux opportunités au poste.

L'OM a bien discuté avec les agents de Yassine Bounou

Dans cet objectif, Pablo Longoria aimerait attirer Yassine Bounou, le gardien marocain du FC Séville, afin de concurrencer Pau Lopez, voire de le suppléer. Désormais passé numéro deux de la hiérarchie en Andalousie, le portier des Lions de l’Atlas aurait des envies d’ailleurs, et pourrait bien poser ses valises à l’OM.

Hakim Zhouri, journaliste marocain a encensé Yassine Bounou sur le site Football Club de Marseille, rappelant qu’il a été élu meilleur gardien de Liga la saison passée, et que de nombreux cadors européens avaient été intéressés par lui à ce moment-là. Ce pourrait être selon lui, la pioche idéale pour l’OM cet été. "On sait que l’OM prospecte actuellement pour trouver un autre gardien et à priori le club olympien s’est tourné vers ses agents pour savoir si un prêt était faisable. C’est un premier contact avec ses agents qui nous l’ont confirmé. Marseille voulait à l’origine plus un second gardien pour concurrencer un peu Pau Lopez, mais si c’est Bounou est-ce que ce sera dans ce cadre ? On connaît Longoria il multiplie toujours les pistes", a-t-il notamment glissé sur ce dossier.