OM - Mercato : Longoria bientôt attaqué pour l'une de ses valeurs fortes ?

Cinq semaines après la fin du marché des transferts estival, les rumeurs concernant le mercato hivernal ou la prochaine intersaison commencent déjà à fleurir. Et l'une d'entre elles concerne l'OM, plus particulièrement l'un des joueurs les plus cotés de l'effectif. Et le pire dans tout ça, c'est que Pablo Longoria pourrait ne pas avoir son mot à dire. En effet, c'est d'Arkadiusz Milik, prêté par le Napoli jusqu'en juin, qu'il s'agit.

Selon La Nazione, la Fiorentina aurait coché le nom du buteur polonais sur ses tablettes pour remplacer un Dusan Vlahovic en fin de contrat en juin. Milik, qui revient seulement sur les terrains après son opération d'un genou durant l'été, bénéficie d'une très grosse cote en Italie. Et il est fort probable que s'il réalise une saison 2021/22 aussi prolifique ses quatre mois entre février et mai en Provence, les grosses écuries transalpines comme la Juventus ou l'Inter Milan viendront aussi aux nouvelles. Dans tous les cas, il y a peu de chances de le voir encore à Marseille la saison prochaine !

FIORENTINA - Si pensa al dopo Vlahovic: anche Milik tra i possibili sostituti https://t.co/W5cTKQyDYO — Antonio Petrazzuolo (@apetrazzuolo) October 7, 2021