OM - Mercato : Longoria boucle sa deuxième recrue hivernale et évite le pire avec Guendouzi

Zapping But! Football Club Olympique De Marseille : La question de la semaine?

Jeudi dernier, l'Olympique de Marseille a officialisé l'arrivée de Cédric Bakambu, qui était libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec le club chinois du Beijing Guoan. Après l'attaquant congolais, c'est le latéral gauche d'Arsenal, Sead Kolasinac, qui devrait rallier la cité phocéenne cet hiver.

En effet, selon les informations de Connor Humm, l'international bosnien serait sur le point de s’engager avec le club olympien. Ce journaliste anglais nous apprend également que les sanctions de la FIFA n’auront pas d’impact sur le recrutement définitif de Mattéo Guendouzi l'été prochain puisque l’accord a déjà été conclu entre l’OM et les Gunners.

Sead Kolašinac is close to completing his move to Marseille. Their transfer sanctions won’t be impacted this January window. Their option to purchase Mattéo Guendouzi in the summer won’t be impacted also as the deal has already been agreed between the two clubs.