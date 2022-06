OM – Mercato : Longoria ciblerait un flop du FC Barcelone

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Sur tous les fronts lors de ce Mercato d'été, Pablo Longoria cherche aussi bien des jeunes prospects à développer et à valoriser à l'OM (Mohamed-Ali Cho, Isaak Touré) que des joueurs avec plus de bouteille. Dans cette deuxième catégorie, l'Espagnol serait aujourd'hui sur les traces d'un flop du FC Barcelone.

En effet, selon le média Gazzetta Foot, Longoria s'intéresserait à Miralem Pjanic (32 ans), lequel sort d'un prêt d'un an au Besiktas et n'est plus désiré par Xavi au Barça. Acheté 60 M€ par les Blaugranas à la Juventus sous l'ancienne administration Bartomeu et sous contrat jusqu'en juin 2024, l'international bosnien (103 capes) sort d'une saison à 26 matchs (4 passes décisives) en Turquie.

Sur le dossier de l'ancien Lyonnais, il existe cependant deux point de freinage : le salaire de l'intéressé (6 M€ par an) et le fait que, selon SPORT, le Barça souhaite s'en servir en monnaie d'échange avec Naples pour le transfert de Kalidou Koulibaly. Affaire à suivre.

Alexandre Corboz

Rédacteur