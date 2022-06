OM, FC Barcelone - Mercato : Longoria et Laporta connaissent le prix à payer pour Tagliafico

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Et si l’OM réalisait un gros coup pour renforcer son couloir gauche cet été ? Alors que Sead Kolasinac n’aurait pas vraiment convaincu Jorge Sampaoli, le club marseillais pourrait chercher à faire venir un nouveau latéral gauche. Lors du dernier mercato hivernal, le nom de Nicolas Tagliafico (29 ans) était évoqué du côté de Marseille mais rien n’avait abouti. Mais un nouvel argument pourrait pousser l’OM à revenir sur l’Argentin.

Selon De Telegraaf, Nicolas Tagliafico, qui est également courtisé par le FC Barcelone, voudrait quitter l’Ajax Amsterdam cet été et avait trouvé un accord avec l’ancien directeur du football du club néerlandais pour partir lors de ce mercato estival contre une enveloppe de 4 M€. Un prix revu à la baisse pour l’international argentin, évalué à 11 M€, à qui il ne reste plus qu’une année de contrat. À voir si Pablo Longoria sautera sur l'occasion.

🚨 - Nico Tagliafico no longer wants to stay at Ajax and finally wants to get his transfer. The chances of him leaving are extremely big. In January, Marc Overmars already agreed with the player that a club can pick him up in the summer for just €4M. [via @MikeVerweij] pic.twitter.com/sQ2blzlnk8