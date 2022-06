OM – Mercato : Longoria dégaine une première offre pour Kluivert !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Après avoir nommé Javier Ribalta au poste de directeur du football de l’OM, Pablo Longoria a emmené son bras droit en Italie pour gérer quelques dossiers du mercato estival. L’avenir de Luis Henrique aurait été évoqué auprès du Torino mais les représentants de Marseille en auraient également profité pour faire une offre pour un joueur qu’ils supervisent et qu’ils ont vu joué en Ligue 1 la saison passée.

En effet, selon TuttoMercatoWeb, l’OM aurait fait une première offre à l’AS Rome pour Justin Kluivert (23 ans), l’ailier néerlandais qui avait été prêté à l’OGC Nice la saison dernière. Le média italien précise que cette première proposition de Pablo Longoria et de Javier Ribalta serait de 10 M€. Mais les négociations seraient toujours en cours entre les deux parties puisque le club de la Louve souhaiterait un montant compris entre 15 et 18 M€ pour lâcher son ailier.

L'#OM ha detto sì all'offerta del #Torino per Luis Henrique, il brasiliano è a un passo dai granata.



Ribalta e Longoria hanno anche presentato una prima offerta per Justin #Kluivert: 10M. La #Roma ne chiede 15-18, trattativa in corso. #TeamOM@TuttoMercatoWeb https://t.co/SidhuptRbR