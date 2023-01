OM – Mercato : Longoria doublé par Arsenal, sa recrue secrète aux oubliettes !

Après la signature de Ruslan Malinovsky, Pablo Longoria pistait un autre milieu offensif dont l'identité était restée secrète jusqu'ici. Mais L'Equipe le dévoile : il s'agissait de Leandro Trossard (Brighton). « Le milieu offensif belge de 28 ans était la priorité de Pablo Longoria et Javier Ribalta pour étoffer le secteur offensif, amoindri par le départ de Gerson et la longue blessure d'Amine Harit », explique le média.

Trossard trop cher

Des discussions avaient été entamées, mais le dossier s'est refermé car Arsenal s'est mis sur la piste du joueur de Brighton, avec des arguments financiers nettement supérieurs. « Le joueur est attiré par la perspective de rejoindre l'actuel leader de Premier League, son entourage est déjà très proche d'un accord sur les conditions du contrat et, du côté de l'OM, on n'a plus beaucoup d'espoir dans ce dossier », précise L'Equipe. Trossard devrait s'engager avec les Gunners pour 30 M€.

Leandro Trossard to Arsenal, here we go! Full agreement reached between clubs w/Brighton for £27m — personal terms agreed. Exclusive news confirmed 🚨⚪️🔴 #AFC



Trossard will sign his Arsenal contract soon — medical tests will take place in London. Contracts to be prepared soon. pic.twitter.com/O1IrrAFkVo