OM – Mercato : Longoria en concurrence avec Nice pour le meilleur joueur de MLS ?

Réclamé par Jorge Sampaoli il y a un peu plus d'un an, Thiago Almada (21 ans) trace sa route en Major League (D1 américaine) loin de l'OM. Le milieu offensif d'Atlanta est même le meilleur joueur du début de saison de la League avec 4 buts et 4 passes décisives en quatre rencontres. De quoi raviver l'intérêt de Pablo Longoria ?

C'est en tout cas ce qu'affirme le site MLS Transfers, qui assure que les Olympiens comme l'OGC Nice, un club qatari et une formation espagnole sont tous sur les rangs pour débaucher l'ancien joueur du Velez Sarsfield.

Thiago Almada désormais trop cher pour l'OM ?

Le deal s'annonce toutefois très compliqué pour l'OM qui a déjà lâché beaucoup d'argent l'hiver dernier sur les arrivées d'Azzedine Ounahi (SCO Angers) et surtout Vitinha (Braga). Les Phocéens ne feront pas forcément les mêmes investissements cet été alors que l'Atlanta, qui avait payé Almada 15 M€ en février 2022 ne vendra surement pas au rabais son meilleur joueur, sous contrat jusqu'en juin 2025 et désormais Champion du Monde en titre...