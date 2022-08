OM - Mercato : Longoria en échec pour la dernière trouvaille de Tudor ?

L’OM se déplacera à Nice dimanche pour le compte de la 4e journée de Ligue 1 à un horaire pour le moins inhabituel (15h). Et le club phocéen a appris une bonne nouvelle avant cette rencontre phare et marquée l’année dernière par des incidents à l’Allianz Riviera.

Si le stoppeur Samuel Gigot sera suspendu après son expulsion contre le FC Nantes (2-1), il en sera en effet de même pour le milieu Mario Lemina et le défenseur central Jean-Clair Todibo du côté des Aiglons. Les deux Niçois ont aussi vu rouge à Clermont hier (0-1).

Au mercato, la piste menant à Antonin Barak s’est nettement compliquée. Identifié comme plan B à Ruslan Malinovskyi, l’attaquant slovaque de l’Hellas Vérone se rapproche de la Fiorentina. Selon Nicolo Schira, un départ en prêt est dans les tuyaux avec une option d’achat fixée à 12 millions d’euros et un contrat courant jusqu'en 2026 (1+3) avec un salaire d’1,5 M€ par an.

Antonin #Barak to #Fiorentina from #Verona on loan (€2M) with option to buy (€12M) is at the final stage. Contract until 2026 (1+3) with a salary of €1,5M/year. #transfers https://t.co/8a2qr6C8UI