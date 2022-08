OM – Mercato : Longoria en pôle pour Eric Bailly, un Citizen en approche !

L'intérêt de l'OM pour Eric Bailly se confirme. Selon le Daily Mail, Pablo Longoria a bien transmis une offre à Manchester United pour le défenseur ivoirien.Et le média britannique croit savoir que les Red Devils étudient cette offre ainsi qu'une offre de l'AS Monaco.

Si West Ham, Fulham, le FC Séville, le Milan AC et l 'AS Rome songent également à l'ancien joueur de Villarreal, sous contrat jusqu’en 2024, c'est bien l'OM qui serait en pôle sur le dossier. Car Longoria serait le seul à avoir proposé un transfert sec à MU, qui privilégierait cette option à un prêt.

Par ailleurs, si l'on en croit La Provence, l'OM est en négociations avec l'autre club de Manchester pour la venue d'Issa Kaboré (21 ans). Prêté à l'ESTAC l'an passé, le Burkinabé pourrait débarquer une fois le prêt avec option d'achat de Pol Lirola à Elche officialisé. Citant des sources troyennes, le média provençal estime que l'arrivée du latéral droit pourrait intervenir dans le week-end, sans préciser s'il s'agit d'un prêt ou d'un transfert sec.

