OM – Mercato : Longoria enterre la rumeur Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Interrogé sur la rumeur Cristiano Ronaldo à l'OM en marge du tirage au sort de la Ligue des champions par beIN, Pablo Longoria, le président olympien, a écarté toute possibilité de voir le Portugais rejoindre la Canebière.

« C’est le monde des réseaux sociaux, à chercher à faire du buzz, a-t-il confié. Nous sommes une équipe qui fait du football avec les moyens que l’on a. Cristiano Ronaldo, c’est comme demander si Kevin De Bruyne, Darwin Nunez, Haaland, peuvent venir à l’OM. Rêver, c’est une belle chose pour tout le monde. Mais on doit être sincère avec tout le monde. On doit faire le football avec les moyens que l’on a. On a un projet sportif sérieux, qui consiste à s’améliorer toutes les saisons. Être compétitif, mais surtout porter un modèle économique, pour moi c’est l’avenir du football ».