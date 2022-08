OM – Mercato : Longoria essuie un revers avec un indésirable, un nouvel espoir pour Dieng ?

Si Pablo Longoria espère trouver une issue pour les départs de Jordan Amavi et Bamba Dieng avant la fin du Mercato demain soir, le président de l'OM est aujourd'hui en grande difficulté concernant le latéral gauche.

En effet, si on pensait que l'ancien Niçois allait filer à l'Olympiakos, le départ de Jordan Amavi aurait finalement capoté selon la Provence. Le média local assure également que la deuxième touche espagnole d'Amavi n'existe plus aujourd'hui.

Le départ de Jordan #Amavi à l’ #Olympiakos a capoté. Le deuxième club initialement intéressé, en Espagne, ne l’est plus. #OM #MercatOM Plus d’infos à suivre sur @laprovence

Sauf revirement de situation, il est donc probable que Jordan Amavi continue sur la Canebière en qualité de troisième choix à gauche de la défense derrière l'excellent Nuno Tavares et Sead Kolasinac.

Concernant Bamba Dieng, le correpondant de L'Equipe Mathieu Grégoire nous apprend qu'un nouveau club de Ligue 1 s'est positionné … Mais que ce dernier ne paiera pas les 25 M€ espérés par l'OM. D'après Mohamed Toubache-Ter, il s'agirait du RC Strasbourg.

Un nouveau club de L1 de positionne sur Bamba Dieng (et étonnamment il n’ira pas jusqu’à proposer 25M euros pour the new placardised Kalimuendo) @lequipe #OM pic.twitter.com/reSBSDNcTf