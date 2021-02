OM - Mercato : Longoria est bien passé à l'attaque pour le successeur de Villas-Boas

Cet après-midi, Pablo Longoria était présent en conférence de presse pour la présentation de la dernière recrue marseillaise du mercato, Olivier Ntcham, celle-là même qui a incité André Villas-Boas à démissionner. Interrogé sur le profil du successeur du Portugais, le Head of Football de l'OM a déclaré : "Parler d’un homme spécifiquement en ce moment, c’est donner des motifs aux spéculations. Je n’aime pas entrer dans la spéculation. On travaille sur différentes pistes. Il y en a qui sont plus avancées, d’autres qui ne sont que des contacts et on va prendre la meilleure décision pour le futur du club".

De bons premiers contacts entre les deux parties

La piste la plus avancée dont parle Pablo Longoria serait celle menant à Jorge Sampaoli. A en croire RMC Sport, l'Espagnol serait entré en négociations avec l'entraîneur argentin, qui a fait savoir il y a quelques jours qu'il était d'accord pour diriger l'OM. Actuellement en poste à l'Atlético Mineiro, il aurait pour exigence de terminer le championnat brésilien avec son équipe, encore en course pour le titre. Ce qui fait qu'il ne serait disponible qu'à compter du 1er mars.

Toujours d'après RMC, les premiers contacts entre Sampaoli et la direction marseillaise se seraient bien passés. Vu les résultats le début de l'année (1 victoire, 2 nuls et 5 défaites toutes compétitions confondues), il serait temps qu'un nouveau technicien arrive pour redonner du souffle à une équipe qui en manque grandement…