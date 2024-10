OM Mercato : Longoria et Benatia ont d'autres priorités que Pogba pour cet hiver

La rumeur Paul Pogba agite l'Olympique de Marseille ces derniers jours. Bientôt de retour sur les pelouses après la réduction de sa suspension pour dopage, le milieu de terrain de la Juventus Turin est annoncé avec insistance du côté du club phocéen.

Pogba n'est pas une priorité pour l'OM

Mais selon les informations du journaliste de L'Équipe, Mathieu Grégoire, il n'y aurait actuellement pas de début de négociations entre Paul Pogba et l'OM. Il existerait bien des contacts entre le joueur de 31 ans et Mehdi Benatia, mais à ce stade, les contacts entre les deux ne concerneraient ni lprojet sportif de Marseille, ni un contrat. En vue du prochain mercato hivernal, la direction marseillaise, qui devrait tout de même être attentif à la situation du champion du monde 2018, travaillerait plutôt pour renforcer la défense et l'attaque de Roberto De Zerbi.

Paul Pogba direction l'OM ? ⚪️🔵



Selon les informations de notre correspondant @Serguei, il y a des contacts entre Mehdi Benatia et le joueur mais pour l'instant il n'y a pas de négociation. #EDS pic.twitter.com/9ZWSZSerGJ — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) October 14, 2024

