OM - Mercato : Longoria et Sampaoli ont validé un premier renfort majeur

Steve Mandanda entretient des liens cordiaux avec Jorge Sampaoli. Loin de ceux qu’il avait avec André Villas-Boas, le gardien de l’OM a tissé des relations professionnelles avec le technicien argentin et il est conscient qu’il ne fait pas forcément partie de ses plans à long terme. Pablo Longoria est également dans ce cas de figure et lui cherche déjà un remplaçant.

Il ne s’agit même plus d’une option, la décision est déjà validée entre eux en vue du mercato estival. « Ils ne veulent pas prendre la responsabilité de sa sortie. Mais vu son âge, 36 ans, ils ont bien compris aussi qu’il fallait préparer l’avenir. Et le recrutement d’un numéro 1 bis n’est plus tabou. D’autant que Mandanda avait peut-être dans l’idée de raccrocher en 2022, soit deux ans avant le terme de son contrat », assure L’Équipe ce samedi.

Friio est déjà au travail

La venue d’un numéro 1 bis à l’OM scellera le sort de Yohann Pelé. Simon Ngapandouetnbu (18 ans) a une chance de rester, même si certains estiment qu’il plafonne un peu. Fabio Vanni, même âge, est sur la sellette, alors qu’il est le seul joueur non professionnel à participer à tous les entraînements et à être régulièrement convoqué dans le groupe. Toujours d’après le quotidien sportif, Sampaoli tranchera mais il a d’ores et déjà demandé à David Friio de plancher sur un profil de gardien très précis.