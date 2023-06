OM - Mercato : Longoria fait le forcing au LOSC, 10 M€ sur la table ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L’entraîneur de l’OM n’est pas encore connu, pourtant le président olympien Pablo Longoria continue de chercher les bonnes affaires à réaliser lors de ce mercato d’été. Si l’OM a pu compter sur six joueurs prêtés cette saison, seulement l’un d’entre eux devrait être présent la saison prochaine. L’objectif pour le club olympien est donc de pallier ces départs et Longoria voudrait coûte que coûte un joueur du LOSC.

Le prometteur Timothy Weah

Bien que formé au PSG et fils d’une légende du club parisien, Timothy Weah serait une bonne recrue pour l’OM. L’Américain, auteur de deux passes décisives cette saison, est un profil dont ne dispose pas les Marseillais. Capable de jouer piston ou ailier, il est capable d’adresser de bons centres, mais également de provoquer pour s’ouvrir les chemins du but. Rapide, technique et vivace, Weah serait une vraie plus-value pour le couloir droit olympien qui fut craintif par moment cette saison. Le président de l’OM garde son œil avisé de recruteur malgré son poste, mais attention, la Juventus est aussi sur le dossier.

Goal croit savoir qu'il vaudrait 10 millions d'euros.