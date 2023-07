OM - Mercato : Longoria fait le forcing pour ce joueur du FC Barcelone

Le mercato de Pablo Longoria continue à l’OM. Le secteur offensif se renforce petit à petit, en attendant peut-être la venue d’Iliman Ndiaye. Le secteur défensif, quant à lui, pourrait accueillir une seconde recrue après l’arrivée de Renan Lodi. Pablo Longoria veut recruter un défenseur central du FC Barcelone.

Pablo Longoria aurait ciblé Éric Garcia pour renforcer sa défense. D’après les informations d’Ekrem Konur, l’OM étudierait sa situation. Auteur de 32 matchs cette saison, le défenseur compte 19 sélections avec l’Espagne et pourrait faire les frais du recrutement Blaugrana, permettant ainsi d’aider les finances du FC Barcelone. Formé à la Masia avant de rejoindre Manchester City, puis de revenir au FC Barcelone, Éric Garcia pourrait tenter de se relancer avec un entraîneur concitoyen qui connaît la Liga. À 22 ans, Eric Garcia pourrait connaître un troisième championnat…

