OM - Mercato : Longoria fonce sur une piste de l'OGC Nice

Selon les informations du journaliste brésilien, Julio Miguel Neto, l’OM serait intéressé par le piston gauche brésilien, Ayrton Lucas, prêté à Flamengo par le Spartak Moscou jusqu'à la fin de l'année. Mais le joueur de 25 ans, dont le nom a également été évoqué du côté de l'OGC Nice, souhaiterait rester au Brésil.

Une cible que le spécialiste du football brésilien, Dominique Baillif, avait conseillé à l'OM. "Ayrton Lucas était encore à Fluminense il y a encore deux saisons, il avait été transféré l’année dernière du côté du Spartak Moscou, on en parlé beaucoup aussi du côté de Nice. Il avait coûté 7 millions d'euros, mais suite aux événements en Ukraine, il a été prêté au Flamengo jusqu’en décembre. Il était en concurrence avec Felipe Luis, ce n’était pas évident au départ mais il a profité de temps de jeu grâce aux nombreuses compétitions disputées par le club mais aussi de la blessure de son concurrent. Il a su montrer que c’était un joueur de qualité à ce poste de latéral gauche. Il a prouvé qu’il pouvait être un titulaire dans un club comme Flamengo. Il a cette capacité à se projeter vers l’avant, il fait les efforts offensifs et défensifs. Il multiplie les courses, il a le coffre nécessaire pour ce poste de piston comme l’aime Igor Tudor à l’OM. Derrière Nuno Tavares il n’y a personne, donc il a une place à se faire. Par contre, son prêt se termine et même si Flamengo veut le garder, le Spartak a déjà fait savoir qu’il ne voulait pas d’un nouveau prêt, du coup pour un départ cet hiver le montant demandé est de 8 à 9 millions d'euros. Un montant trop élevé pour Flamengo. Ayrton a montré que c’est un joueur sûr sur lequel tu peux t’appuyer, avec de belles qualités techniques…"