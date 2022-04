OM - Mercato : Longoria frustré par McCourt dans son recrutement estival ?

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Si qualification pour la Champions League au terme de la saison, Pablo Longoria devrait avoir quelques moyens pour continuer de renforcer l'effectif. Il faudra bien ça pour compenser le départ gratuitement de Boubacar Kamara, par exemple. Mais le président de l'OM va devoir composer avec deux composantes majeures : la première est la menace d'interdiction de recrutement que la FIFA pourrait infliger au club suite au transfert de Pape Gueye à l'été 2020. La deuxième est la volonté de Frank McCourt.

Selon RMC, le propriétaire américain n'aurait pas l'intention d'investir à nouveau, lui qui a déjà beaucoup mis au pot pour un résultat franchement moyen. Avec la crise du covid, il a été contraint de renflouer les caisses et, malgré ça, le déficit demeure très élevé. La radio croit savoir que Longoria devra se débrouiller avec le résultat des ventes de joueurs et ne pourra recruter que 4 ou 5 joueurs. Une mission pas forcément plus compliquée que celle de l'été dernier, qui ne l'avait pas empêché de réaliser quelques miracles...

🔴 Frank McCourt ne devrait pas trop investir au mercato d'été. il estime avoir assez donné, il devrait y avoir 3 ou 4 recrues seulement.#TeamOM | #MercatOM | #OM



Pour résumer Alors que l'OM pourrait être interdit de recrutement pendant un an par la FIFA, le propriétaire du club, Frank McCourt, n'aurait pas l'intention de laisser Pablo Longoria investir massivement sur le marché lors de l'intersaison.

