OM - Mercato : Longoria hors du coup pour Deulofeu ?

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Les nouvelles en provenance de l'Italie ne sont pas très bonnes pour l'OM et Pablo Longoria. Hier, le directeur sportif de l'AS Roma a promis de faire prochainement des révélations sur Boubacar Kamara et l'intérêt supposé de son club pour le défenseur marseillais. Il sous-entend qu'il n'a jamais été question de le faire venir et que des personnes se sont servies des Giallorossi pour inciter d'autres écuries à revoir leurs offres à la hausse. Et ce n'est pas tout : du côté de l'Udinese, on trouve aussi à redire concernant une rumeur liée à l'OM.

"Nous n'avons jamais eu de contacts avec l'OM"

Le directeur sportif des Bianconeri, Pierpaolo Marino, a en effet expliqué sur la chaîne du club que cette rumeur était fictive : "Nous avons lu des choses sur Deulofeu... Parfois, les journalistes sont tellement rapides qu'ils vont même plus vite que nous. Nous n'avons jamais eu de contacts avec des représentants de l'OM et nous n'avons pas l'intention de laisser partir Deulofeu".

Cette rumeur était improbable pour plusieurs raisons. Déjà, Deulofeu réalise une belle saison (6 buts et 2 passes décisives) et cela n'aurait eu aucun sens pour l'Udinese de s'en séparer. Ensuite, l'OM n'avait absolument pas les moyens de payer 20 M€ pour le recruter. Enfin, Jorge Sampaoli compte déjà beaucoup d'ailiers dans son effectif, ce n'était certainement pas un poste prioritaire.