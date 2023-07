OM - Mercato : Longoria joue à un jeu dangereux pour Ndiaye

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L’Olympique de Marseille a donné un gros coup d’accélérateur pour son mercato estival. Après avoir enrôlés Geoffroy Kondogbia, les dirigeants olympiens seraient très proche de trouver un accord avec l’Atlético Madrid pour le transfert de Renan Lodi et avanceraient dans le bon sens pour la signature de l’attaquant de Sheffield United, Iliman Ndiaye.

L’OM joue la montre pour Ndiaye

Alors que Foot Mercato croit savoir que l’international sénégalais et l’OM auraient un accord de principe, Mohamed Bouhafsi, toujours bien informé sur l’actualité du club phocéen, a annoncé, de son côté, qu’il n’y aurait pas encore d’accord entre les deux parties et que l’OM jouerait la montre dans ce dossier pour faire baisser le prix auprès de Sheffield United. « Pas encore d’accord mais le joueur veut aller à l’OM. Le plus dur c’est pas le joueur c’est Sheffield. L’OM fait patienter pour faire baisser le prix mais c’est la piste prioritaire ! », a fait savoir le journaliste de France Télévisions sur son compte Twitter.

