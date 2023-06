OM - Mercato : Longoria libéré d’une interdiction de recrutement dans trois jours !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Parmi les très nombreux sujets abordés lundi lors de sa conférence de presse de fin de saison, Pablo Longoria est passé très rapidement sur la possible sanction du tribunal arbitral du sport, qui devrait prochainement tomber et l'interdire de recrutement cet été. Le président de l'OM a assuré avoir eu des arguments convaincants, ne semblant pas trop concerné par cette épine dans le pied que constitue le transfert de Pape Gueye il y a trois ans, alors qu'il avait signé un pré-contrat avec Watford. Et pour cause...

Le 10 juin, ce sera reporté au prochain mercato

Le TAS n'a plus que trois jours pour rendre son verdict ! Car dès que le marché des transferts aura ouvert, son éventuellement sanction sera repoussée au prochain mercato. En France, il ouvre ses portes ce samedi 10 juin. Plus que trois jours, donc, et le président de l'Olympique de Marseille pourra procéder à sa grande lessive estivale, lui qui a annoncé vouloir changer 40 à 50% de son effectif !

Les résultats de l'Olympique de Marseille en 2022-23

🎥 Les 8️⃣2️⃣ buts inscrits toutes compétitions confondues par nos Olympiens ! 👉 https://t.co/idEIlzhDV7



Et vous, quel est votre préféré ? 🤔 pic.twitter.com/mcKXaXOCY1 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 6, 2023

Pour résumer Le président de l'OM, Pablo Longoria, n'avait pas l'air très inquiet par le verdict du tribunal arbitral du sport dans l'affaire Pape Gueye, qui pourrait pourtant l'interdire de recruter. Et pour cause, dans trois jours, la menace sera reportée.

