OM – Mercato : Longoria négocie le départ définitif de Dario Benedetto

Dans les colonnes de TyC Sport, juste avant Noêl, Dario Benedetto, prêté à Elche par l'OM l'été dernier, n'avait pas caché son envie de revenir à Boca Juniors, le club où l'OM l'avait recruté à l'été 2019. « Soit en tant que fan, soit en tant que joueur. Je suis reconnaissant aux habitants de Boca pour la belle affection qu'ils m'ont témoignée jusqu'à ce jour. J'espère que demain je pourrai revenir », avait glissé l'attaquant.

Son retour à Boca en bonne voie

Et il semble que ce souhait soit sur le point de devenir réalité. A en croire Nicolo Schira, « Benedetto va quitter Elche et Boca est en discussions avec Marseille pour le faire revenir », annonce le journaliste italien. A 31 ans, Benedetto, sous contrat à l'OM jusqu'en juin 2023, n'a marqué que 2 buts depuis son arrivée à Elche.

