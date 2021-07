OM – Mercato : Longoria ouvre deux nouvelles pistes, dont une révélation de l'Euro !

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Si Pablo Longoria a bien répété hier en conférence de presse que l'OM avait désormais la nécessité de vendre et de réduire l'effectif, cela n'empêche pas l'Espagnol de plancher sur le second volet de son plan de recrutement. « Nous construisons un effectif moins âgé. Le futur du football et le futur du club passent par le patrimoine », a-t-il notamment lâché, n'excluant cependant pas l'arrivée d'un ou deux joueurs d'expérience sur les prochaines semaines. Notamment à gauche de la défense où Marseille souhaite attirer un concurrent à Jordan Amavi sans avoir à proposer de nouveau contrat à Nagatomo.

Zuber et de Paula, de nouvelles pistes pour l'OM

Selon Blick, l'OM a apprécié les prestations lors de l'Euro du latéral gauche helvète Steven Zuber (Eintracht Francfort, 29 ans). Peu utilisé en Allemagne (20 apparitions pour 6 titularisations l'an passé), le gaucher de la Nati sest également dans le viseur de Norwich, du Torino et du Dynamo Moscou. Son prix ? Aux alentours de 7 M€.

Autre rumeur – à prendre avec des pincettes puisque Gerson et Guendouzi sont arrivés à ce poste – celle menant au milieu de Palmeiras Patrick de Paula (21 ans). Le Corriere dello Sport explique l'OM est toujours sur le coup. Un dossier qui ne sera pas simple puisque l'Inter Milan, le LOSC, Leicester ou encore le FC Séville sont sur les rangs pour ce jeune joueur valorisé à 12 M€.