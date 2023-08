OM – Mercato : Longoria ouvre la porte à deux départs et évoque la problématique de la CAN

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Pape Gueye vers la prolongation ?

« Pour Pape Gueye, on tient à dire que le retour de son prêt à Séville lui a servi. C'est un joueur d'un niveau différent, en terme de personnalité, de poids dans le jeu... Nous voulons le prolonger, il y a des discussions avec son agent, c'est devenu un joueur important pour nous ».

Sur le cas Malinovskyi

« Il y a des joueurs qui s'adaptent aux dispositifs et d'autres qui mettent du temps. Malinovskyi était parfait pour Tudor mais là on doit voir ce qu'il peut faire avec Marcelino. On doit trouver un équilibre ».

« La CAN ne doit pas nous freiner »

Des offres pour Ünder

« Pour Ünder, il est encore avec nous. Il s'entraîne avec nous. On était proche d'un accord mais ça ne s'est pas encore réalisés pour différents motifs. On analyse le marché, on essaie de voir avec quel club on peut trouver un accord. Il n'est pas proche de trouver un accord avec un nouveau club, mais il y a des offres pour lui ».

Sur la place des jeunes

« Parler de qui à sa place ou non dans l'effectif, il faut demander au coach Marcelino. Je ne vais pas parler de Mughe et Soglo mais tous les jeunes qui étaient avec nous, ils avaient un état physique très haut, une progression... Leur niveau est plus haut que ces dernières années ».

Sur la place des jeunes à l'OM

« On doit faire avec la CAN. Dans le recrutement, on le prend en compte mais ça ne doit pas nous freiner. On ne peut pas baser la stratégie de recrutement sur 1 mois. Avec la Ligue 1, on doit ouvrir la réflexion de suspendre la compétition pendant la CAN ».

