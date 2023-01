OM - Mercato : Longoria ouvre la porte à Guendouzi, un autre club anglais déboule !

Il reste désormais deux jours à Aston Villa, le club le plus chaud sur Mattéo Guendouzi (23 ans), pour dégainer une offre à l’OM. Hier soir, ce n’était pas encore le cas mais une offre de dernière minute n’est pas exclue d’ici à la fin du mercato hivernal demain à minuit.

En attendant, le spécialiste étranger des transferts Ekrem Konur affirme qu’un autre club anglais s’est positionné sur le milieu de terrain de l’OM : West Ham. Cet hiver, ces intérêts n’ont que très peu de chances d’aboutir.

« Pablo Longoria assure à ses interlocuteurs que l’OM ne cédera pas Guendouzi cet hiver, quoi qu’il arrive, explique L’Équipe. Il semble donc fermer la porte, du moins à court terme, car il se montre beaucoup plus ouvert à un transfert l’été prochain. » Avec l’arrivée d’Azzedine Ounahi, officialisée hier pour 4 ans et demi, l’OM a déjà assuré ses arrières au milieu.

🚨 West Ham have joined Aston Villa in the race for Marseille and France midfielder Matteo Guendouzi.

