OM – Mercato : Longoria ouvre un nouveau dossier offensif en Bundesliga

Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Si Pablo Longoria a laissé entendre il y a deux jours en conférence de presse qu'il ne souhaitait plus qu'un latéral droit pour enfin doubler tous les postes à l'OM, le club phocéen n'en a peut-être pas fini avec son recrutement offensif.

En effet, le départ de Ruslan Malinovskyi au Torino quasiment acté, celui de Cengiz Ünder toujours en négociations en Turquie, Marseille va se mettre en quête d'un ailier pour amener de la concurrence à Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr.

Discussions avec le hongrois Sallai

D'après l'excellent journaliste de Mercato Ignazio Genuardi (ex-Foot 365 et But !, désormais scout), l'OM a entamé des discussions avec l'ailier droit de Fribourg Roland Sallai (26 ans). Sous contrat jusqu'en juin 2025, l'international hongrois (42 capes) est valorisé entre 12 et 15 M€ sur le marché. Des clubs italiens et turques sont également sur les rangs pour accueillir l'ancien joueur de l'Apoel Nicosie. Affaire à suivre.

