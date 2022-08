OM - Mercato : Longoria peut faire une croix définitive sur Saliba

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Auteur d'une superbe saison 2021-22 avec l'OM, William Saliba est retourné à Arsenal avec regrets. Tellement de regrets que Pablo Longoria était persuadé de pouvoir se le faire prêter une deuxième saison d'affilée. Mais le président marseillais va devoir se faire une raison : après avoir séduit tout Marseille, Saliba s'est mis Mikel Arteta et tout Arsenal dans la poche !

Hier soir, l'ancien Stéphanois était titulaire au sein de la défense des Gunners pour le déplacement sur la pelouse de Crystal Palace. Non seulement son équipe s'est imposée (2-0) mais en plus, Saliba a ébloui les observateurs par son autorité, son calme et son sens du placement. Il a d'ailleurs reçu le trophée d'homme du match, ce qui en dit long sur sa performance. Après un tel coup d'éclat, son entraîneur, qui hésitait à lui faire confiance depuis deux ans, ne devrait plus le sortir de l'équipe. Au grand dam de l'OM...