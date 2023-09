OM - Mercato : Longoria pourrait faire une fleur au PSG

Plusieurs sources assurent que le dossier du nouvel entraîneur est en train de s'accélérer à l'OM et que l'heureux élu pourrait être sur le banc dès samedi pour le périlleux déplacement à Monaco. Dans des propos que nous avons relayés ce matin, Thibaud Vézirian a assuré qu'un accord avait été trouvé et que le nouveau coach risquait de ne pas faire l'unanimité. Ce qui semble correspondre à Christophe Galtier. Si jamais le Marseillais venait à succéder à Pancho Abardonado, il ferait des heureux du côté du... PSG !

En effet, au moment de son licenciement en juin dernier, plusieurs possibilités étaient étudiées. Le Marseillais préférait partir avec ses indemnités mais il était question que le club de la capitale continuerait à payer son salaire jusqu'à la fin de son contrat (soit en juin 2024) ou jusqu'à ce qu'il s'engage avec une autre équipe. Sachant qu'il touchait aux alentours de 600.000€, cela ferait donc une économie de 6,6 M€ pour le PSG grâce à l'OM. Ça commencerait à faire beaucoup de cadeaux de la part des Phocéens après ceux de dimanche...

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Sonné par son éviction du PSG, et par la forme, jugée étonnante en raison d’un mensonge sur la nature du rendez-vous et de l’absence de son président à cette dernière, Christophe Galtier pense à la suite.



▫️Campos et Nasser lui ont vendu l’entretien de mardi… pic.twitter.com/8AgxfJ7i3y