OM - Mercato : Longoria pourrait se venger de l'OL en fonçant sur l'une de ses pistes

Zapping But! Football Club OM : Peut-on chasser les fantômes de 1999 et 2018 ?

Si l'OM ne se qualifie pas pour la Champions League la saison prochaine, il pourra en vouloir à Lyon. Car non seulement les Gones lui ont pris six points mais il y a en plus eu l'épisode de la bouteille lancée sur Payet à l'aller et l'arbitrage scandaleux du retour, des faits de nature à déstabiliser n'importe quel groupe. Mais Pablo Longoria pourrait avoir une belle occasion de se venger de Jean-Michel Aulas en lui chipant une cible de longue date : Anthony Martial.

L'attaquant de 27 ans ne va pas rester au FC Séville, où il est prêté jusqu'en juin. Mais Manchester United ne compte plus non plus sur lui. D'après Don Balon, l'AS Monaco songerait à le faire venir, de même que Lyon et Marseille. Longoria se lancerait dans les négociations à deux conditions : qu'Arkadiusz Milik ne reste finalement pas, lui qui n'est que prêté par le Napoli, et qu'il n'ait pas à payer d'indemnité de transfert. Sous contrat jusqu'en 2024 avec MU, Martial pourrait rapporter 28 M€, selon Transfermarkt. Pas certain que les Red Devils acceptent donc de le libérer...

🇫🇷 There is very little chance of Anthony Martial returning. @JBurtTelegraph #MUFC 🔴



The departures of free agents will give #MUFC room within their squad and with their wage bill to bring in new recruits without adding in Ten Hag original transfer budget — UTD News (@UTDNewsZone) May 3, 2022

Pour résumer Trois jours après l'humiliation au Vélodrome face à l'OL (0-3), le président de l'OM, Pablo Longoria, aurait réactivé la piste à Anthony Martial (Manchester United/FC Séville), formé à l'OL et courtisé par les Gones.

Raphaël Nouet

Rédacteur