OM - Mercato : Longoria prend un stop monumental cet hiver !

Pablo Longoria se retrouve entre le marteau et l’enclume cet hiver. Pressé par Jorge Sampaoli de recruter pour atteindre les objectifs sportifs de fin de saison, le président de l’OM est intimé par Frank McCourt de dégraisser afin d’assainir les finances du club phocéen. Devant cet embrouillamini, le dirigeant espagnol doit faire des choix et a été conseillé en ce sens par un certain Éric Di Méco. L’ancien défenseur de l’OM est clair : Longoria doit attendre le mercato estival pour dégraisser. Pas cet hiver.

Di Méco veut arrêter les frais

« Il y a un calcul à faire. Bien sûr qu’on sait que l’OM est en difficulté financière, a-t-il analysé sur RMC Sport. Est-ce qu’il ne faudrait pas finir en Ligue des champions sans vendre des garçons et les garder encore quatre mois ? Cela veut dire que tu les as valorisés et qu’ils seront vendus un petit peu plus que si tu avais dû les vendre en début de saison. Quand tu es dans une course pour la Ligue des champions et encore en lice en coupe d’Europe, je pense qu’il faut garder tes meilleures armes. Et tes meilleures armes, c’est Kamara. Pour moi, il ne partira pas. Il est trop précieux. Aussi, un garçon comme Caleta-Car, que tu voulais brader, peut-être qu’en fin de saison tu le vendras plus cher. Je pars du principe qu’il ne faut pas brader en ce moment. »