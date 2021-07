OM - Mercato : Longoria prépare bien une double opération au FC Barcelone

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Selon les informations du journaliste portugais, Pedro Almeida, les dirigeants de l'Olympique de Marseille négocierait bel et bien avec le FC Barcelone pour recruter le milieu offensif brésilien, Philippe Coutinho, et le défenseur central français, Samuel Umtiti. Indésirables au Barça, les deux joueurs se cherchent un nouveau point de chute.

Pour rappel, le très actif président olympien, Pablo Longoria, qui entretient de très bonnes relations avec le directeur du football du FC Barcelone, Mateu Alemany, a déjà bouclé cet été l'arrivée de l'ailier gauche américain, Konrad de la Fuente, en provenance du club blaugrana.

📰#OM and #Barcelona negotiated #Umtiti and #Coutinho. 🔵#Milan negotiates Luis #Alberto with #Lazio 🔴⚫️#Roma joins the fight for Nuno #Mendes of #Sporting. 🔴🟡#Locatelli is closed with #Juventus. ⚫️⚪️#transfers