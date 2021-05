OM – Mercato : Longoria prépare une double vente spectaculaire financer l'été

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

A la demande de Jorge Sampaoli et sans avoir de perspectives sur une éventuelle qualification en Coupe d'Europe, Pablo Longoria travaille sur une refonte totale de l'effectif de l'OM en vue de la saison prochaine. Au niveau des départs, le coup de balai semble de plus en plus clair.

Aux joueurs en fin de contrat et non conservés (Germain, Pelé, Nagatomo, Rocchia, Khaoui) ou partants de leur propre chef (Thauvin) vont s'ajouter quelques ventes pour permettre au club marseillais de se doter d'un petit budget recrutement. Hiroki Sakai, qui a demandé à rentrer au Japon, sera sacrifié pour libérer une place d'extra-communautaire. De son côté Duje Caleta-Car, dont le profil ne colle pas aux besoins du coach, pourrait partir.

Caleta-Car et Kamara, deux cas très différents

Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara Credit Photo - Icon Sport

D'après La Provence, Pablo Longoria aurait officiellement mis en vente le vice-Champion du Monde croate et espère attirer des offres de Premier League. Déjà ciblé par West Ham et Liverpool par le passé, Caleta-Car – recruté pour 19 M€ il y a trois ans et sous contrat jusqu'en juin 2023 – aurait été placé sur le marché. Mise à prix : 20 M€ minimum.

Par ailleurs, comme révélé mardi soir dans l'After Foot par le consultant de RMC à Marseille Florent Germain, Boubacar Kamara devrait lui aussi partir. En fin de contrat en 2022 et dans l'indécision pour prolonger, le Minot – qui rentrait quant à lui dans le projet Sampaoli – serait « en contacts très avancés » avec un club. Cela risque de faire beaucoup de changement d'un coup à Marseille...