OM - Mercato : Longoria prêt à foncer sur un crack argentin pour satisfaire Sampaoli ?

Conscient que pour convaincre Jorge Sampaoli de rester à l'OM il lui faudrait apporter quelques joueurs désiré par l'Argentin, Pablo Longoria a réactivé certains dossiers sud-américains de l'été 2021.

Si l'on en croit le média Portal Deportivo, Marseille s'est replacé dans la course pour l'attaquant albiceleste Valentin « Taty » Castellanos (New York City, 23 ans). Si le nom de West Ham est souvent cité pour accueillir l'ancien joueur de l'Universitad de Chile, la vraie menace serait surtout l'AS Roma de José Mourinho sur ce dossier.

Reste que la piste Castellanos est loin d'être simple à finaliser pour un OM sans le sou et contraint de finaliser tous ses prêts avec option d'achat (Lopez, Guendouzi, Milik, Ünder) car il faudra sans doute débourser aux alentours de 15 M€ pour faire venir l'Argentin.

Sous contrat jusqu'en décembre 2025 avec le club du City Group, Valentin Castellanos (6 capes avec les Espoirs argentins) est l'un des buteurs les plus prolifiques d'Amérique du Nord (11 réalisations en 16 matchs de MLS et de Ligue des Champions Concacaf depuis le début de saison).

