OM – Mercato : Longoria prêt à sacrifier deux cadres pour offrir des moyens à Sampaoli ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Nommé à la présidence de l'OM à la place de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria va devoir se creuser les méninges pour dégager des moyens financiers et permettre à Jorge Sampaoli d'obtenir un effectif renforcé cet été. D'après L'Equipe, l'ancien « head of football » marseillais ne serait fermé à rien … pas même à céder Dimitri Payet et Steve Mandanda, lesquels ont pourtant été prolongés par son prédécesseur jusqu'en juin 2024.

Payet et Mandanda, des départs possibles pour Longoria

« Comme pour Boubacar Kamara, susceptible de partir en cas de belle offre, personne n'est intouchable aux yeux de l'Espagnol, qui devra néanmoins composer avec la volonté des joueurs et celle de son entraîneur argentin », écrit le quotidien sportif, qui assure que Longoria, qui n'a pas parlé à Payet et Mandanda de la question n'a « aucun tabou à envisager la suite sans eux ».

Reste que l'exfiltration de Payet (34 ans) et de Mandanda (36 ans) ne s'annonce pas simple. Courtisé par l'Arabie Saoudite, le Réunionnais n'envisage pas de quitter l'OM dans les prochains mois... Surtout qu'il dispose d'un contrat de reconversion au poste de directeur sportif. « Longoria, qui ne verrait pas cela d'un très bon oeil, n'a donc pas vraiment de marge de manoeuvre avec lui », poursuit L'Equipe. Proche du nouveau président, Steve Mandanda serait moins fermé. S'il souhaitait initialement étirer son aventure au moins jusqu'à l'été 2022, le portier international étudiera toutes les options sur la table l'été prochain selon ses proches.