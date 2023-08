OM - Mercato : Longoria prêt à sacrifier un chouchou du Vélodrome pour continuer le recrutement ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L'intérêt de l'OM pour le Croate Josip Sutalo (Dinamo Zagreb) a surpris. Car le club est plutôt bien armé au niveau des défenseurs centraux avec Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi, Samuel Gigot et Isaak Touré. Quatre joueurs pour deux places, puisque Marcelino joue en 4-4-2 (ou 4-2-3-1), c'est largement suffisant pour affronter une saison, d'autant que Valentin Rongier peut dépanner à ce poste. Alors pourquoi une telle piste ?

Sutalo plus "bankable" que Mbemba ?

Selon Marwan Belkacem, c'est tout simplement parce que Pablo Longoria et Javier Ribalta envisagent de se séparer de Chancel Mbemba ! Le Congolais a pourtant été le meilleur défenseur marseillais de la saison passée mais il pourrait être sacrifié pour faire venir Sutalo. Sans doute parce que le Croate est beaucoup plus jeune (23 ans contre 28) et offre donc la possibilité d'une belle plus-value dans les années à venir...

ℹ️ Chancel MBemba pourrait quitter l'Olympique de Marseille.



Le club a sondé le marché pour faire sortir l'international congolais cet été. Le départ de Chancel est l'une des conditions qui faciliterait la venue d'un DC d'envergure.



Sutalo n'est pas le seul profil étudié. https://t.co/R3SBsK6ufk pic.twitter.com/zN7rXfStRg — MB (@MarwanBelkacem) July 31, 2023

