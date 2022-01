OM - Mercato : Longoria récupère un petit pactole bienvenu après l’affaire Gueye

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Un petit tour et puis s’en va. Arrivé plein d’envie et d’ambitions à l’OM en août 2019, Dario Benedetto n’est plus qu’à un fil de signer son retour à Boca Juniors. RMC Sport assure que le club argentin est enfin tombé d'accord avec la formation phocéenne pour le transfert de l'attaquant argentin, actuellement prêté à Elche.

Cette opération rapportera un chèque d'un montant compris entre 3 et 4 M€ à l’OM, ce qui sera bienvenu après l’affaire Pape Gueye et qui allègera également la masse salariale marseillaise (il était lié jusqu'en juin 2023). Ce départ qui permettra en outre à Pablo Longoria et ses équipes de poursuivre leur ambition au mercato hivernal.

De son côté, le buteur de 31 ans s'est déjà mis d'accord avec l'écurie xeneize sur un contrat de deux ans et demi et s'envolera pour Buenos Aires ce mercredi. Sa visite médicale est espérée pour jeudi, histoire de finaliser et officialiser le transfert avant la fin de la semaine.

