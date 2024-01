OM - Mercato : Longoria refuse une première offre pour Vitinha et fixe son prix !

Vitinha serait très désiré outre Manche. La Tribune Olympienne a annoncé que trois à quatre clubs anglais se seraient penchés sur l'ancien attaquant de Braga. Et l’un d’entre eux aurait déjà soumis une offre à l'OM.

Il s'agirait de Brentford, qui aurait formulé une première offre de moins de 15 millions d'euros aux dirigeants marseillais pour le Portugais. Ces derniers auraient refusé cette proposition et réclameraient au moins 20 millions d'euros pour lâcher Vitinha cet hiver.

