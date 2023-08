OM - Mercato : Longoria règle les dossiers Mbemba et Vitinha, un ancien Rennais dans son viseur ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Auteur d'un joli discours pour introduire Iliman Ndiaye à la presse, Pablo Longoria a été interrogé sur la suite du mercato par les journalistes marseillais. Le président de l'OM s'est montré très clair sur trois dossiers importants. Le premier concerne l'avenir de Chancel Mbemba, qui ne semble pas partir titulaire dans l'esprit de Marcelino et qui a été annoncé partant : "Avec Mbemba, il y avait des clubs intéressés mais à mi-juillet. On a discuté avec le joueur et il devrait rester, continuer avec nous à Marseille". Une bonne nouvelle pour les supporters, qui l'adorent !

Brandon Soppy (Atalanta) pour le poste de latéral droit ?

Ce matin, l'insider Mohamed Toubache-Ter a, lui, assuré que des clubs allemands lorgnaient Vitinha et que le Portugais pourrait être prêté. Réponse de Longoria : "Je crois que rien n'a changé depuis ces dernières semaines. Il n'est pas sur le marché, on lui fait confiance. Il a fait une belle entrée contre Leverkusen. Il n'y a rien de concret sur lui". Par ailleurs, le président marseillais a assuré que la piste Alexis Sanchez n'était pas d'actualité et qu'il lorgnait uniquement un latéral droit pour le moment. Selon Ignazio Genuardi, la piste de l'ancien Rennais Brandon Soppy (21 ans, Atalanta) est venue s'ajouter à celle de Joakim Maehle (26 ans, Atalanta).

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

Alors que l’#Atalanta Bergame a récemment refusé une offre de 8 M€ de la part de Wolfsbug pour Maehle, il faut aussi surveiller le cas de son coéquipier #Soppy. Sous contrat jusqu’en 2026, l’ex-Rennais garde la cote en L1, où l’#OM pourrait NOTAMMENT être intéressé. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) August 7, 2023

