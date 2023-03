OM - Mercato : Longoria rêve d'un cadre du Real Madrid

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Voulant profiter du fait qu'il pourrait être libre de tout contrat l'été prochain, un cador de Ligue 1 rêverait d'attirer l'ailier droit espagnol dans ses rangs. En effet, selon les informations de 90min, l'Olympique de Marseille aurait manifesté un intérêt pour Marco Asensio, auteur de 7 buts et 5 passes décisives en 31 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Si ce dernier privilégierait une prolongation avec la Maison Blanche, il serait également ouvert aux offres d'ailleurs.

