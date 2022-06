OM - Mercato : Longoria s'accroche pour un buteur de classe mondiale !

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

En janvier, ils étaient nombreux à vouloir s'attacher les services de Julian Alvarez, buteur en série de River Plate. L'OM s'était mis sur les rangs mais c'est Manchester City qui a empoché la mise, pour un montant inconnu. Les Citizens ont laissé l'attaquant de 22 ans chez les Millonarios jusqu'à la fin de la saison européenne et celui-ci a continué de se faire remarquer, comme la semaine dernière quand il a inscrit six buts en Copa Libertadores dans un seul et même match...

Alvarez est attendu en Angleterre cet été pour faire la préparation avec le groupe de Pep Guardiola. Mais, surprise, Pablo Longoria n'a pas abandonné l'idée de le récupérer ! Le président de l'OM souhaiterait se le faire prêter par les Citizens pour la saison à venir, avec comme argument de choc qu'il s'adapterait ainsi au jeu européen en ayant beaucoup de minutes, qu'il serait dirigé par un entraîneur argentin comme lui et qu'il découvrirait en plus la Champions League. Un deal gagnant-gagnant comme celui noué avec Arsenal pour William Saliba l'été dernier...

🚨Info : Pablo Longoria 🇪🇸 rêve d'attirer Julian Alvarez 🇦🇷 en prêt.



• L'attaquant de 22 ans appartient à Man City.



Avec @sebnonda https://t.co/zevds96Q12 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 2, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur