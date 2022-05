OM - Mercato : Longoria s'attaque à un dossier à 30 M€, la rumeur de vente du club resurgit !

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Boubacar Kamara s'apprêtant à quitter l'OM gratuitement, vraisemblablement pour l'Atlético Madrid, Jorge Sampaoli et Pablo Longoria sont tombés d'accord sur un nom pour le remplacer au milieu de terrain : Danilo. Le Brésilien est l'un des plus sûrs espoirs à son poste, l'entraîneur argentin le connaît bien et son président aussi. Ce dernier serait donc entré en contacts avec Palmeiras, selon le journaliste Jorge Nicola, celui-là même qui avait révélé les contacts marseillais avec Gerson l'été dernier. Mais le club pauliste ne cédera pas son joueur à moins de 30 M€ vu le nombre d'offres déjà reçues pour lui. Qu'importe, Longoria aurait l'intention d'aller au bout...

Et c'est cette volonté de continuer malgré cette somme bien supérieure aux moyens de l'OM qui a réveillé la "bête", à savoir le serpent de mer de la vente du club. Car les partisans de cette dernière, sensée être officialisée après la dernière journée de championnat en cas de qualification pour la Champions League, sont persuadés que Longoria sait déjà pouvoir compter sur des moyens très conséquents. Comme d'habitude, le temps donnera raison à l'un des deux camps...

Le premier journaliste à avoir annoncé Gerson à l’OM, @jorgenicola, indique que Sampaoli a demandé à Longoria de faire de Danilo la priorité. Les négociations ont commencés, mais Palmeiras le vendra pas à moins de 30M car de nombreux grands clubs européens sont dessus. — Glophar (@Glophar) May 18, 2022

