OM - Mercato : Longoria s’est lancé sur un renfort de charme pour les supporters

Zapping But! Football Club OM : nos voeux pour les Marseillais en 2021

Pablo Longoria a parlé et plutôt bien. Invité à discuter des dossiers chauds, le président de l’OM a fait un zéro faute en abordant notamment le mercato. Le dirigeant espagnol n’a pas caché les difficultés à recruter cet été même s’il a laissé la porte ouverte à la possibilité d’opérations d’envergure.

La Provence fait un point sur la situation et assure par exemple qu’Arturo Vidal (33 ans, Inter Milan) ne viendra pas à l’OM car cela coûterait bien trop cher (il touche 6,5 millions d'euros). Sportivement, l'absence de Ligue des champions serait aussi un obstacle. Quant à Thiago Almada (20 ans, Vélez Sarsfield), Jorge Sampaoli l'adore bel et bien. Le milieu offensif argentin a une clause de départ trop élevée (20 millions d'euros), mais son club pourrait peut-être le lâcher pour moitié moins.

Gamerre a fait ses preuves au Red Star

En parallèle, le président de l’OM compter muscler son organisation et il reçoit les candidats aux deux postes de DG adjoint (business / finances et opérations). La Marseillaise Pauline Gamerre, ex-directrice générale du Red Star aujourd’hui à la FFF, fait partie de la short-list. Au sein du club audonien, la blonde aux yeux clairs avait brillé par son travail de fourmi et l’approche novatrice de ses fonctions.