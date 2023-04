OM - Mercato : Longoria s'est mis les dirigeants du RC Lens à dos

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L'édition de cette semaine du Journal du Dimanche se penche sur la lutte pour la 2e place que se livrent l'OM et le RC Lens. Les forces et faiblesses des deux rivaux sont passés au crible mais une phrase interpelle : "Le transfert de Jonathan Clauss l'été dernier ne sera peut-être pas le dernier entre les deux clubs, même si le bluff de Pablo Longoria pendant la négociation avait agacé ses homologues. Le président espagnol apprécie plusieurs individualités lensoises, comme Seko Fofana, très courtisé et peut-être déjà hors de portée".

Pour Clauss, Longoria avait fait fort !

Si Longoria veut encore faire son marché en Artois, il lui faudra donc payer la somme réclamée car les dirigeants lensois ne lui feront plus de cadeau. L'été dernier, voyant que le Racing se montrait inflexible sur l'indemnité réclamée pour Clauss, le président de l'OM avait fait croire à l'arrêt des négociations afin que le latéral mettre la pression sur ses dirigeants. Ce qui s'était produit. Non seulement Marseille n'a payé "que" 7,5 M€ (plus 1,4 M€ de bonus) au lieu des 12 M€ attendus mais, en plus, le joueur a accepté un salaire moins élevé qu'espéré. Pour avoir Fofana ou Openda, Longoria devra cette fois payer plein pot... ou se montrer encore plus rusé !

Le calendrier complet de l'OM pour la fin de saison

Vous avez voté, @Alexis_Sanchez 🇨🇱 en fait partie 😍



La #TOTS de la Communauté est disponible dès maintenant sur #FUT 🎮



Rendez-vous le 26 mai pour la 𝗧𝗢𝗧𝗦 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗲 𝟭 𝗨𝗯𝗲𝗿 𝗘𝗮𝘁𝘀 👀@EA_FIFA_France pic.twitter.com/eUFiLNTxi2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 29, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer L'été dernier, les négociations pour la venue de Jonathan Clauss à l'OM avaient été tendues, à tel point que Pablo Longoria avait un temps fait croire que le transfert ne se ferait pas. Les dirigeants du RC Lens n'ont pas apprécié ce coup de bluff.

Raphaël Nouet

Rédacteur