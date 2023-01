OM - Mercato : Longoria se débarrasse encore d'un dossier complexe

Vite fait, bien fait. Et c'est donc bien au club italien de Monza que l'OM va prêter son défenseur latéral, Pol Lirola. Le Sporting Portugal avait été évoqué, mais c'est le club de Silvio Berlusconi qui accueille l'Olympien.

Pablo Longoria, pas vraiment enchanté à l'idée de devoir récupérer le joueur, aurait même fait intégrer une option d'achat si l'on en croit le bien informé Fabrizio Romano.

Full agreement reached between OM and AC Monza for Pol Lirola deal on loan with buy option clause. 🔴🤝🏻 #OM #TeamOM



Loan move to Elche will be terminated. pic.twitter.com/Ytz3yLbYZ1