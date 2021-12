OM - Mercato : Longoria se lâche et annonce deux priorités pour cet hiver

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine?

Quoi de mieux qu’une interview de Pablo Longoria pour redonner un peu de baume au cœur des amoureux de l’OM. Après la claque reçue à l’ORange Vélodrome samedi contre le Stade Brestois (1-2), le président du club phocéen a pris la parole pour rassurer son monde. Et livrer quelques pistes instructives avant le mercato hivernal qui ouvre ses portes le 1er janvier prochain. Deux idées sont à retenir : vendre ou prêter sera la priorité absolue avant de penser à recruter et les profils recherchés seront des joueurs d’expérience pour encadrer une équipe jeune.

« Parler de positions individuelles n’a plus vraiment de sens. On a une stratégie très claire, un effectif de 21 joueurs polyvalents. On cherche plutôt des profils différents depuis quelques mois sur ce mercato d’hiver. En cas de sortie de différents joueurs, on veut avoir des possibilités de rechange, a-t-il confié. D’ici janvier, je dois trouver des ressources économiques pour améliorer l’effectif, avec les actifs que j’ai dans l’équipe. Cela peut passer par la vente de joueurs et utiliser l’argent de façon intelligente. La vente d’un joueur peut permettre de renforcer une équipe, au final, de gommer ses handicaps. Je considère qu’on a déjà amélioré beaucoup de choses l’été dernier, mais il y a encore du travail. L’équipe est jeune, elle peut manquer de leadership à différentes positions sur certains matches importants.

Le président de l’OM donne l’impression d’insister vraiment sur ce côte leadership qui semble manquer à Jorge Sampaoli. « Le leadership, la gestion de ces rendez-vous, cela vient avec le nombre de rencontres disputées au haut niveau. On a pris un virage stratégique général pour rajeunir l’effectif, l’âge moyen de l’équipe a baissé de façon spectaculaire. Mais tu ne peux pas avoir le même niveau d’exigence pour un effectif très jeune. J’en suis le premier conscient, a-t-il poursuivi. Sampaoli, depuis le premier jour, a adhéré au projet, il aime bien travailler avec les jeunes joueurs. L’énergie déployée sur certains matches est due à la jeunesse de l’équipe, à son ambition. D’un autre côté, tu dois chercher à canaliser cette fougue pour avoir plus d’efficacité dans les différents matches. »