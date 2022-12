OM – Mercato : Longoria sera bientôt fixé pour le transfert de Gueye

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Le dossier Pape Gueye sera très bientôt réglé. Arrivé lors du mercato estival 2020 à l'OM en provenance du Havre en Ligue 2, le milieu de terrain sénégalais était à l'époque censé rejoindre Watford en Angleterre. Finalement, le joueur s'est bel et bien rendu à Marseille après un retournement de situation. Une affaire menée jusque devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Audience du TAS en mars 2023

Mais RMC Sport révèle qu'après plusieurs reports, l'audience du TAS pour le transfert de Pape Gueye devrait se tenir les 8 et 9 mars 2023. En janvier 2022, l'OM avait été une première fois sanctionné dans ce dossier. Le club marseillais avait écopé d'une interdiction de recrutement et d'une amende de 2,5 M€ à Watford, avant de faire appel. Pape Gueye avait lui été suspendu pour quatre mois mais a finalement bien pu prendre part aux matchs avec l'OM et la sélection Sénégalaise. Dénouement en mars !